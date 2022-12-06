Кардиолог рассказала про витамин, который нужно принимать при простуде

Этот витамин укрепляет иммунитет и способствует мышечному тонусу.

В осенне-зимний период очень легко подхватить простуду, из-за которой человек чувствует слабость, теряет аппетит, испытывает мышечные и головные боли, а также другие дискомфортные сипмтомы. Но нормализовать состояние можно с помощью приема витамина.

Об этом на своем YouTube-канале рассказала кардиолог Анна Кореневич.

По ее словам, при простуде и коронавирусе стоит принимать витамин D. Он влияет на обмен кальция, на состояние костей и оказывает противоопухолевую защиту. На фоне употребления витамина D снижается количество сердечно-сосудистых заболеваний.

Кардиолог объяснила, что витамин нужно принимать в дозе 5000 международных единиц до окончательного выздоровления.

«Это позволит выйти из болезненного состояния быстрее и с наименьшими потерями», — резюмировала медик.

Чем еще полезен витамин D

Этот витамин способствует мышечному тонусу,

повышает иммунитет,

необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови;

помогает организму восстанавливать защитные оболочки, окружающие нервы; участвует в регуляции артериального давления и сердцебиения;

препятствует росту раковых и клеток.

«Курсор» писал ранее, что организм необходимо обогащать различными витаминами, микроэлементами и веществами, тогда он будет функционировать как часы. Но особое внимание эксперты рекомендуют обратить на витамин С.