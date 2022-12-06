Кардиолог рассказала про витамин, который нужно принимать при простуде

15:09, Сегодня
Общество
витамин д иллюстрация коллаж
Фото: canva.com

Этот витамин укрепляет иммунитет и способствует мышечному тонусу.

В осенне-зимний период очень легко подхватить простуду, из-за которой человек чувствует слабость, теряет аппетит, испытывает мышечные и головные боли, а также другие дискомфортные сипмтомы. Но нормализовать состояние можно с помощью приема витамина. 

Об этом на своем YouTube-канале рассказала кардиолог Анна Кореневич. 

По ее словам, при простуде и коронавирусе стоит принимать витамин D. Он влияет на обмен кальция, на состояние костей и оказывает противоопухолевую защиту. На фоне употребления витамина D снижается количество сердечно-сосудистых заболеваний. 

Кардиолог объяснила, что витамин нужно принимать в дозе 5000 международных единиц до окончательного выздоровления. 

«Это позволит выйти из болезненного состояния быстрее и с наименьшими потерями», — резюмировала медик. 

Чем еще полезен витамин D 

  • Этот витамин способствует мышечному тонусу,
  • повышает иммунитет,
  • необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови;
  • помогает организму восстанавливать защитные оболочки, окружающие нервы; участвует в регуляции артериального давления и сердцебиения;
  • препятствует росту раковых и клеток. 

«Курсор» писал ранее, что организм необходимо обогащать различными витаминами, микроэлементами и веществами, тогда он будет функционировать как часы. Но особое внимание эксперты рекомендуют обратить на витамин С.

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