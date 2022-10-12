Ученые выяснили, какой витамин самый полезный для сердца

Наш организм не вырабатывает данный витамин самостоятельно, мы должны получать его из пищевых продуктов.

Организм необходимо обогащать различными витаминами, микроэлементами и веществами, тогда он будет функционировать как часы. Но особое внимание эксперты рекомендуют обратить на витамин С.

Об этом сообщает издание Ukr.Media.

Исследователи говорят, что он более полезен для сердца, по сравнению с другими. Его употребление снижает риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Такие выводы ученые сделали, исходя из результатов эксперимента, в котором приняли участие более 100 тысяч добровольцев. Их диета включала в себя большое количество фруктов и овощей.

Оказалось, что люди, которые употребляли больше этих продуктов, на 15 процентов реже страдали от проблем с сердцем и сосудами. Еще такие участники на 20 процентов реже умирают от преждевременной смерти. Связано это с тем, что в их крови повышен процент витамина С.

Исследователи говорят, что этот элемент помогает формировать соединительную ткань, выступает мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений. Наш организм его самостоятельно не вырабатывает, поэтому запасы необходимо восполнять с помощью определенных продуктов.

«Курсор» писал ранее, что избыток витамина D может приводить к серьезным нарушениям в организме. Избыток этого витамина может вызвать гиперкальциемию, при которой количество кальция в крови увеличивается.