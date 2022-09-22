Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан напомнили, как будут наказывать своих граждан за участие в войне в Украине

Граждане Кыргызстана за участие в войне рискуют лишиться свободы на срок от 5 до 10 лет с возможной конфискацией имущества.

Правительства трех стран Центральной Азии напомнили своим гражданам о возможной ответственности за участие в войне в Украине.

За участие в боевых действиях гражданам этих стран на родине грозит уголовное наказание и конфискация имущества.

Об этом сообщает турецкое международное информационное агентство Anadolu.

Посольство Кыргызстана в москве* обнародовало сообщение, в котором говорится:

“В связи с принятием государственной думой российской федерации законодательных актов, предусматривающих упрощенное получение российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении службы в рядах армии рф, предостерегаем временно находящихся в россии граждан Кыргызстана от участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранных государств, за которые установлена ​​уголовная ответственность”.

Узбекистан и Казахстан тоже заявили, что их гражданам при участии в войне в Украине грозит уголовная ответственность на родине.

Граждане Кыргызстана за участие в войне рискуют лишиться свободы на срок от 5 до 10 лет с возможной конфискацией имущества.

В Казахстане за участие граждан в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории любых иностранных государств предусмотрено уголовное наказание – от 5 до 9 лет тюрьмы.

Посольство Узбекистана в рф заявило, что предостерегает соотечественников от вступления в добровольческие батальоны и/или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена ​​уголовная ответственность.

В Узбекистане наказание предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.

Ранее Курсор писал, что путин объявил частичную мобилизацию в россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!