Китай решил ввести санкции против Нэнси Пелоси: обстановка накаляется

Американская сторона официально не подтверждала визит Пелоси на Тайвань. В программе ее турне по Азии — визиты в Японию, Южную Корею и другие страны.

Китай вводит санкции против спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. Также санкции коснутся ее ближайших родственников.

Об этом пишет издание Bloomberg News.

В КНР заявили, что поездка Пелоси на Тайвань – очень «чувствительна». Ранее в Китае не раз заявляли, что ответят «решительными мерами», если Пелоси все-таки посетит Тайвань. И вот санкции было решено ввести всего через пару дней после визита.

Примечательно, что в Пекине также угрожали чуть ли не военной конфронтацией. Так, в водах возле Тайваня начали большие военно-морские учения. А в прибережных населенных пунктах на материковом Китае не раз замечали военную технику, в том числе и установки по запуску ракет дальнего действия.

Отметим, что обстановка вокруг острова продолжает накаляться.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что жителей Тайваня попросили срочно скачать карту бомбоубежищ. Руководство столицы Тайваня порекомендовало жителям скачать на свои смартфоны навигатор, показывающий расположение бомбоубежищ в городе. Тако1 призыв был сделан на фоне масштабных учений, которые Китай начал вокруг полуострова.

Кроме того, Курсор писал, что в россии дерзко высказались о визите Пелоси на Тайвань.