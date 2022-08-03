В россии дерзко высказались о визите Пелоси на Тайвань

Рф рассматривает визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань как явную провокацию.

Министр иностранных дел россии лавров* заявил в среду, что визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси был преднамеренной попыткой Вашингтона вызвать раздражение Китая.

Выступая с визитом в Мьянме, Лавров раскритиковал США и заявил, что они действуют безнаказанно.

«Другой причины создавать такое раздражение почти на ровном месте, прекрасно понимая, что это значит для Китайской Народной Республики, я не вижу», — сказал Лавров.

Прибытие Пелоси во вторник на Тайвань вызвало яростную реакцию Пекина в то время, когда международная напряженность уже обострилась из-за войны в Украине

Россия выступила в поддержку Китая, с которым в последние годы установились прочные партнерские отношения, и предупредила Вашингтон, что визит Пелоси ставит его на путь столкновения с Пекином.

Москва и Пекин придерживаются принципа «Единого Китая», признавая Тайвань частью Китая и выступая против независимости острова.

«Курсор» сообщал о развитии событий на Тайване: армия повысила боеготовность.

Наш сайт информировал, что Аббас выразил поддержку Китаю на фоне визита Пелоси. Офис президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса опубликовал заявление, в котором подтверждается поддержка Рамаллой Китайской Народной Республики, «ее суверенитета и территориальной целостности».