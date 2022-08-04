Жителей Тайваня просят срочно скачать карту бомбоубежищ

Правительство города Тайбэй призвало граждан скачать мобильное приложение с картами, на которых показаны ближайшие бомбоубежища.

Руководство столицы Тайваня порекомендовало жителям скачать на свои смартфоны навигатор, показывающий расположение бомбоубежищ в городе. Тако1 призыв был сделан на фоне масштабных учений, которые Китай начал вокруг полуострова.

Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Представители ведомства отметили, что в Тайбэе расположено 5 771 бомбоубежище, которые могут вместить почти 13 млн человек, а это почти в 5 раз больше по численности тайваньской столицы.

Жителей предупредили, что бомбоубежища будут открыты в случае противовоздушных учений или боевых действий.

И для того, чтобы избежать паники, жителем рекомендуют скачать мобильное приложение, с помощью которого они смогут быстро добраться до ближайшего укрытия в случае угрозы. Его можно скачать с App Stor или Google Play.

«Курсор» писал ранее, что кабинет министров Тайваня заявил, что военные повысили уровень боеготовности, а власти разработают планы по обеспечению безопасности и стабильности вокруг островного государства. Эти действия стали реакцией на объявление Китаем военных учений в непосредственной близости от острова.

Еще мы писали, что американский политик-демократ, депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси все-таки посетила Тайвань после ряда угроз со стороны Китая.