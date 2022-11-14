Климатолог предсказал дату следующего «конца света»

По данным ученого, к 2100 году глобальная температура поднимется на 4,4 градуса, а граница в девять градусов будет достигнута не ранее 2500 года.

Жителей Земли ждет очередное массовое вымирание. Предстоящий «конец света» станет уже шестым для нашей планеты.

Об этом пишет Biogeosciences со ссылкой на исследование японского климатолога Кунио Кайхо.

Издание пишет, что свои выводы эксперт сделал на основе данных о глобальной температуре, температурах Земли и суши в периоды прошлых вымираний, в том числе и данных о видах, которые тогда исчезли.

Кроме шести крупнейших периодов вымирания — ордовикского, девонского, пермского, триасового, мел-палеогенового и нынешнего голоценового, Кайхо рассмотрел также и не самые масштабные массовые вымирания видов.

Сравнительный анализ этих цифр показал, что количество погибших видов линейно зависит от температурных аномалий в среде их обитания.

Проанализировав информацию, он пришел к выводу, что до критического уровня температура на Земле поднимется к 2500 году.

В исследовании он указал, что ранее вымирание происходило медленнее, а температуры могли повышаться на протяжении тысячелетий. Сейчас же разрушительные процессы происходят намного быстрее, что «резко сокращает возможности живых популяций адаптироваться к изменениям и может стать причиной к более ускоренному вымиранию».

Ранее Курсор писал, что ученые выяснили новые интересные факты о Красной планете. Новые данные, собранные из недр Марса, дают представление о том, как сформировалась планета и как она изменилась за тысячелетия.

Курсор сообщал, что астрономы обнаружили уникальное полярное сияние на Марсе. Красная планета имеет уникальное полярное сияние, и ученые только что обнаружили новое.