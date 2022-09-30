Когда овсянка на завтрак может навредить – ответ экспертов

Люди, которые каждый день употребляют овсянку на завтрак, в определенных случаях могут наносить таким образом вред своему здоровью.

Главным преимуществом овсянки считается большое содержание клетчатки. Именно этот фактор может создавать опасность в некоторых случаях — например, если человек страдает из-за синдрома раздраженного кишечника.

Об этом пишет podrobnosti.

Людям с синдромом раздраженного кишечника нельзя есть овсянку на регулярной основе.

Нужно с осторожностью употреблять овсянку со всевозможными добавками. Например, пациентам с сахарным диабетам нельзя есть овсянку с медом, кленовым сиропом или коричневым сахаром.

Еще хуже, если вы едите овсянку быстрого приготовления, в состав которой входят разные красители, сахар и его заменители, усилители вкуса, а также другие потенциально опасные для организма вещества. Такие продукты нельзя употреблять в ежедневном режиме, поэтому срочно пересмотрите свой рацион, если в нем присутствует столь вредная еда.

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