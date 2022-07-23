Кому опасно есть яйца в большом количестве: предупреждение врачей

Ученые всего мира исследуют влияние куриных яиц на организм человека и уже несколько десятилетий не могут найти ответ, сколько же можно съедать их в день обычному человеку.

Здоровый человек может абсолютно спокойно съедать 2-3 яйца. Врачи рекомендуют не превышать норму в 10 яиц в неделю.

Об этом пишет styler.

А вот спортсменам и людям, которые заняты тяжелым физическим трудом можно съедать яиц больше — до 5-6 штук. И есть лучше белки, а вот желтки стоит ограничивать.

При этом часть этих яиц стоит съедать в вареном виде, а вот яичницу или омлет нужно есть не чаще двух раз в неделю.

Врачи рекомендуют не превышать допустимые нормы и не налегать на яйца, так как есть риск развития смертельно опасных заболеваний.

Во-первых, не стоит есть сырые яйца, так как это прямой путь к заражению опасными бактериями, в том числе и ботулизмом.

Во-вторых, яйца могут повысить уровень опасного холестерина в организме. Дело в том, что в ежедневной пище содержится до 30% холестерина, а я лишнее яйцо на завтрак может только усилить негативный эффект.

Профессор Котаро Экоте из Японии считает, что людям, у которых в организме много «плохого» холестерина, нужно огранить употребление яиц до 200 миллиграммов в неделю (3-4 яйца).

А при определенных хронических заболеваниях, которые связаны с повышенным уровнем холестерина, стоит сократить употребление яиц до 2 штук в неделю. Иначе есть риск получить развитие атеросклероза, инсульта и инфаркта миокарда.

Ранее Курсор писал, что врачи назвали первые признаки закупорки кровеносных сосудов. Медики уверяют, что регулярный контроль уровня холестерина позволит вовремя распознать повышенный риск закупорки кровеносных сосудов, а также опасных патологий сердечно-сосудистой системы.