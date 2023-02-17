Конец февраля оставит два знака Зодиака с пустым кошельком

Астрологи составили финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака до конца месяца. Звезды говорят, что у некоторых людей будет не очень благоприятная ситуация с деньгами. В зоне риска — Тельцы и Стрельцы. Подробнее читайте в материале.

Об этом пишет УНИАН.

Телец

Тельцов ждут незапланированные траты бытового характера. Например, у них может что-то сломаться, что придется срочно отдавать в ремонт и платить за это баснословные суммы. Также может быть потребность приобрести что-то из бытовой техники или гаджетов, к чему представители данного знака не были готовы материально.

Звезды говорят, что для сохранения своего бюджета стоит меньше вестись на выгодные предложения и подозрительно большие скидки.

Стрелец

Стрельцы уже долгое время не могут выйти из периода денежного застоя, когда они делают важные покупки едва ли не на последние деньги. К сожалению, минимум до конца месяца эта ситуация продолжится. Однако нужно искать пути решения этой проблемы.

Звезды советуют Стрельцам перестать тратить деньги на ненужные вещи. Лучшим решением будет завести блокнот с учетом доходов и расходов, который поможет контролировать финансовые потоки.