Ультраортодоксальный сайт выплатит компенсацию за нарушение прав женщин

Лидеры движения за реформы подали в суд на веб-сайт за дискриминацию, небрежность, клевету и нарушения прав женщин.

Веб-сайт «Ба-Хадрей Харедим» публично извинится и выплатит финансовую компенсацию за публикацию на сайте новости, которая включала фотографию с размытыми лицами лидеров реформаторского движения.

Об этом сообщает inn.

В соглашении между руководством движения за реформы, женщинами Стены Плача и традиционным движением, представленным адвокатом Ури Наровым и адвокатом Мири Нахмиас из Центра реформы религии и государства, было принято такое решение.

На ультраортодоксальном новостном сайте около года назад была опубликована новость о встрече президента государства и верховных лидеров с лидерами реформаторского движения, женщин Стены Плача и консервативного движения. На фото были видны лица присутствовавших мужчин, но лица женщин были размыты.

Женщины, которые были сфотографированы: Ракфат Гинзберг, генеральный директор традиционного движения, Анна Кислански, генеральный директор Движения за реформы, Орли Эрез-Лаховски, директор Центра реформы религии и государства, Йочи Раппапорт, генеральный директор организации «Женщины Стены Плача» Тамар Готлиб.

Женщины подали в суд на веб-сайт на основании дискриминации, небрежности, клеветы и нарушения их частной жизни.

В заявлении истцов было указано: «Особенно в этот период, когда права женщин находятся под угрозой, мы придаем большое значение соглашению, в котором разъясняется, что исключение женщин является незаконным и что за это исключение необходимо платить. К сожалению, в Израиле есть много мест, в том числе Стена Плача, где женщины исключены и подвергнуты дискриминации. Движения либерального иудаизма будут продолжать вместе стоять на переднем крае борьбы за права женщин и против исключения женщин из общественной сферы».

Судебный процесс был передан в процесс посредничества под руководством адвоката Нурит Хайнрих и закончился тем, что стороны согласились, что веб-сайт публично принесет извинения, и в знак его извинения будут выплачены компенсации.

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