Корица и даже рыба: какие популярные продукты могут содержать токсины, вызывающие рак

То, что вы считаете здоровой пищей и добавляете в рацион вашей семьи, может содержать определенные токсины, которые могут вызвать рак.

Хотя мы можем есть продукты, надеясь, что они принесут пользу нашему организму и не повредят ему, некоторые недавние исследования отмечают наличие токсинов в некоторых продуктах. Health Shots поделились некоторой основанной на исследованиях информацией о токсинах в продуктах питания.

Вот 4 токсина, которые могут присутствовать в вашем рационе:

1. Ртуть в рыбе

Рыба является здоровым животным белком, но некоторые сорта глубоководных рыб могут содержать высокий уровень ртути. Это хорошо известное токсичное соединение. Из-за загрязнения воды этот токсин попадает в пищевую цепь, присутствующую в океане.

Растения, растущие в загрязненной ртутью воде, съедаются более мелкими рыбами, которые затем едят более крупные рыбы. Со временем ртуть накапливается в телах этих больших рыб. Поедая эту рыбу, эта ртуть доходит до людей. Ртуть является нейротоксином, что означает, что он может повредить мозг и нервы.

2. Искусственный транс-жир

Здесь мы снова говорим об обработанных и упакованных продуктах питания. Фактически, искусственный трансжир используется при приготовлении многих видов закусок, таких как пончики, выпечка, печенье, пицца, печенье, крекеры, маргарины.

Водородные насосы используются для преобразования жидких растительных масел, таких как соевое или арахисовое масло, в твердое вещество, которое является искусственным трансжиром.

По данным Американской кардиологической ассоциации, он повышает плохой уровень холестерина и снижает хороший уровень холестерина. Это увеличивает вероятность сердечных заболеваний и инсульта. Это также вызывает рак. По этой причине использование искусственных трансжиров было полностью запрещено в Соединенных Штатах с января 2020 года.

3. Полициклические ароматические углеводороды

Вы готовите мясо на гриле при высокой температуре и кормите свою семью? Если это так, знайте, что вы также подаете на тарелку токсины, такие как полициклические ароматические углеводороды. Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) считаются загрязнителями окружающей среды. Они производятся путем сжигания органического материала. Это также объясняет его присутствие в нашей еде.

Когда мясо жарят на гриле или коптят при высоких температурах, жир начинает капать в горячее место для приготовления пищи, производя летучие полициклические ароматические углеводороды, которые также могут просачиваться в мясо.

Они также содержатся в обработанных пищевых продуктах. В руководстве Всемирной организации здравоохранения говорится, что из-за этого загрязняющего вещества существует вероятность рака молочной железы, почек, толстой кишки, предстательной железы и легких.

4. Кумарин в корице

Кумарин — это токсичное соединение, содержащееся в корице. Потребление его в больших количествах увеличивает вероятность рака и повреждения печени.

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