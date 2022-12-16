Коронавирусом можно заразиться даже от умершего человека – NYT

10:16, Сегодня
Общество
коронавирус фото
Фото:

Немецкие специалисты выяснили, что следы COVID-19 хранятся в труппах в течение 17 дней после смерти.

Коронавирусная инфекция может сохраняться в телах умерших, при этом способность вируса к заражению также сохраняется.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на исследование Тиба в Японии и медицинского центра Гамбург-Эппендорф в Германии.

В частности, немецкие специалисты выяснили, что следы COVID-19 хранятся в труппах в течение 17 дней после смерти. В свою очередь японские ученые со ссылкой на эксперименты с животными заявили, что даже мертвые тела сохраняют значительное количество инфекционного вируса.

«Как в ужастике о зомби, коронавирус может храниться в телах инфицированных пациентов даже после смерти», – отмечается в статье.

В то же время японские ученые подчеркнули, что риск распространения коронавируса от живого пациента намного выше потенциальной передачи от трупов.

Ранее Курсор писал, что эксперты предупреждают о новом симптоме COVID-19, на который не обращают внимания. Возникает новый доминирующий симптом, и большинство людей ошибочно принимают его за обычную простуду.

Также ученые раскрыли механизм проникновения SARS-CoV-2 в кровеносные сосуды. Коронавирус заражает клетки респираторного эпителия, а затем распространяется в другие органы через кровеносные сосуды.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.