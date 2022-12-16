Коронавирусом можно заразиться даже от умершего человека – NYT

Немецкие специалисты выяснили, что следы COVID-19 хранятся в труппах в течение 17 дней после смерти.

Коронавирусная инфекция может сохраняться в телах умерших, при этом способность вируса к заражению также сохраняется.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на исследование Тиба в Японии и медицинского центра Гамбург-Эппендорф в Германии.