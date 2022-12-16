Коронавирусом можно заразиться даже от умершего человека – NYT

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на исследование Тиба в Японии и медицинского центра Гамбург-Эппендорф в Германии.
В частности, немецкие специалисты выяснили, что следы COVID-19 хранятся в труппах в течение 17 дней после смерти. В свою очередь японские ученые со ссылкой на эксперименты с животными заявили, что даже мертвые тела сохраняют значительное количество инфекционного вируса.
«Как в ужастике о зомби, коронавирус может храниться в телах инфицированных пациентов даже после смерти», – отмечается в статье.
В то же время японские ученые подчеркнули, что риск распространения коронавируса от живого пациента намного выше потенциальной передачи от трупов.
Ранее Курсор писал, что эксперты предупреждают о новом симптоме COVID-19, на который не обращают внимания. Возникает новый доминирующий симптом, и большинство людей ошибочно принимают его за обычную простуду.
Также ученые раскрыли механизм проникновения SARS-CoV-2 в кровеносные сосуды. Коронавирус заражает клетки респираторного эпителия, а затем распространяется в другие органы через кровеносные сосуды.