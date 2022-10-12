Кошки и собаки делают людей счастливыми — ученые

Домашние питомцы резко снижают уровень стресса, а игры с ними — делают человека счастливее, выяснили ученые.

Физический контакт может сделать человека спокойнее и счастливее, а иногда — достаточно легкого прикосновения, например, погладить кошку или собаку, рассказывает шведский нейрофизиолог Беклунд Васлинг.

Хелена Беклунд Васлинг напоминает, что чувство прикосновения чрезвычайно важно для людей. В своей научной публикации специалист объясняет, что игра с домашним животным — кошкой или собакой — может иметь успокаивающий эффект в различных ситуациях.

Положительная реакция после игры с домашними животными возникает в результате выброса окситоцина, известного как гормон счастья. Васлинг также обращает внимание на разницу между ласками настоящих животных и плюшевыми игрушками. Не стоит думать, что питомца может заменить его плюшевое подобие. Ведь тут речь идет о дыхании, тепле — о реакции, которую получает человек. Приятно, когда кто-то позволяет ласкать себя, показывая при этом, что ему это нравится, — сказал нейрофизиолог.

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