Критическая инфраструктура Украины под угрозой атак: что остановит ракетный террор путина

Россия использует каждое значительное понижение температуры для подготовки и проведения новой ракетной атаки. Рф* требуется в среднем 1,5-2 недели для подготовки нового ракетного удара. В последнее время это увязывается с ударами беспилотников. Путин хочет изменить ситуацию на фронте в свою пользу и ракетными ударами побудить Украину к переговорам.

Об этом говорится в материале Nоwiny Polskie.

Отмечается, что путин не успешен на поле боя. Он не достиг ни одной из целей, поставленных накануне вторжения. Именно поэтому ракетные удары и фактический террор против мирного населения Украины он считает элементами военно-политического давления на Киев.

«В среднем россии требуется около двух недель, чтобы подготовить ракеты к массированному пуску по украинской инфраструктуре. На российских складах находится огромное количество ракет, но большинство из них непригодны к пуску, поэтому российские специалисты за один день доводят до надлежащего состояния 5-7 ракет», — пишет издание.

По мнению авторов материала, путин больше не руководствуется никакими ограничениями, его цель — убивать украинцев, поэтому войну он ведет исключительно террористическими методами. Недостаток крылатых ракет в россии становится все заметнее, поэтому путин увязывает ракетные удары с атаками с использованием иранских БПЛА.

Запуски таких беспилотников обычно происходят ночью, чтобы вымотать боезапас украинской ПВО и определить его местонахождение. С учетом таких поправок на следующий день запускаются ракеты, которые нацелены на объекты критической инфраструктуры.

В издании прогнозируют, что ракетные обстрелы будут усиливаться в периоды значительных морозов. При этом единственный способ спасти украинскую инфраструктуру зимой — средства ПВО. В то же время путин фактически проводит в россии непрерывную мобилизацию, потому что приказ, регламентирующий ее прекращение, до сих пор не издан. Однако качество мобилизованных россиян крайне низкое.

«Одно можно сказать с уверенностью: ракетный террор Украины фактически будет продолжаться бесконечно — пока у россии есть соответствующий арсенал для нанесения ударов. Путин не смог взять Украину за три дня, он не смог победить ВСУ на поле боя, а его армия стала посмешищем в глазах всего мира и синонимом убийц, насильников и мародеров. Именно поэтому путин хочет нанести как можно больший ущерб Украине и постепенно разрушить ее критическую инфраструктуру», — говорится в материале.

Авторы убеждены, что Украина остро нуждается в поставках западного вооружения — в первую очередь зенитных и противоракетных комплексов для защиты своей инфраструктуры. Ее сохранность является ключом к спасению жизней десятков тысяч украинцев, борющихся за независимость и спасение от российского тирана.

Как сообщал Курсор, в декабре Фу Цун, новый посол КНР в Европейском союзе, заявил, что вторжение россии в Украину поставило Пекин «в очень трудное положение», потому что он не хочет «выбирать между друзьями» москвой и Киевом.

Ранее Курсор писал о том, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, военная поддержка Украины является самым быстрым путем к миру. Он также призывает Германию и другие страны НАТО не прекращать поставки оружия Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.