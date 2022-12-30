Генсек НАТО рассказал о самом быстром пути к миру в Украине

Генеральный секретарь НАТО снова заявил, что Украина имеет право себя защищать.

По словам генерального секретаря Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга, военная поддержка Украины является самым быстрым путем к миру. Он также призывает Германию и другие страны НАТО не прекращать поставки оружия Украине.

О этом генсек сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению политика, атаки Украины на различные военные объекты в россии* — законные.

«Каждая страна имеет право защищать себя. Украина тоже», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что основа для нанесения ударов по объектам в рф — это массированные ракетные атаки россии на гражданскую инфраструктуру Украины.

Столтенберг, говоря о возможности предоставления Киеву ракет средней дальности, заявил, что стороны находятся в постоянном контакте касательно конкретных систем, которые необходимы Украине.

Ранее Курсор писал, что в рф выступили с циничным заявлением на фоне массированной ракетной атаки по Украине. Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.

Массированная атака рф по Украине: обломки ракет попали в жилые дома в Киеве и Одесской области. В Киеве и Одессе прогремели взрывы на фоне сообщений о 120 ракетах, которыми рф атаковала Украину.

Наша редакция писала, что рф устроила новую массированную атаку по Украине: первые подробности и фото.

Также лавров заявил, что россия не примет мирный план Зеленского. Глава МИД рф сергей лавров* заявил, что не может определить, остался ли в Киеве «адекватный», независимый политик, с которым россия может вести переговоры.

Стало известно, сколько россиян поддерживают войну против Украины: статистика. В социологическом опросе участников попросили объяснить их позицию касаемо переговоров.

Кроме этого, генерал США заявил, что путин думал, что быстро победит Украину. По его словам, путин рассчитывал на короткую войну.

Напомним, что Лукашенко сказал, что он и путин* ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле. Президент Беларуси удивил необычным заявлением.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.