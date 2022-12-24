Китай озвучил позицию по вторжению россии в Украину

Фу Цун, новый посол КНР в Европейском союзе, говорит, что вторжение россии* в Украину поставило Пекин «в очень трудное положение», потому что он не хочет «выбирать между друзьями» москвой и Киевом.

Об этом дипломат заявил в интервью South China Morning Post.

«Мы испытываем побочный ущерб от этого кризиса. И Россия, и Украина являются хорошими друзьями, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции. Этот кризис поставил нас в очень сложное положение, с политической точки зрения», — сказал он.

Фу Цун признал, что «украинский кризис становится проблемой для наших двусторонних отношений с ЕС».

При этом, Фу назвал войну в Украине «так называемой спецоперацией, поскольку именно так конфликт назвали россияне».

«На второй день после начала этой операции состоялся важный телефонный разговор между президентом Китая Си и президентом путиным. Во время этого разговора президент Си четко высказался за поиск мирного решения… Через 10 месяцев после этого факты свидетельствуют о том, что Китай не оказывает военной помощи россии. На самом деле, наша позиция была достаточно сбалансированной, согласитесь, и мы готовы участвовать в любых мирных усилиях», — заверил он.

По словам дипломата, Америка якобы «извлекают выгоду из этого кризиса», продавая оружие и зарабатывая на энергетическом кризисе в Европе.

Посол, отвечая на вопрос, считает ли он, что США не хотят видеть окончания войны, заявил: «Это наша оценка».

«Мы знаем, что некоторые люди извлекают выгоду из этого кризиса. Они продают огромное количество оружия. А также фактически, что касается побочных эффектов этого кризиса, мы знаем, кто извлекает выгоду из энергетического кризиса, который пережили европейские страны», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что Китай отказал россии в помощи в войне против Украины. Власти Китая непублично поддерживает антироссийские санкции, которые были введены против россии*, развязавшей войну против Украины.

Курсор писал, что Пентагон заявил о рисках распространения ядерного оружия из-за вторжения рф в Украину. По мнению Ллойда Остина, получение ядерного оружия даст автократичным режимам собственную индульгенцию для агрессии.

Наша редакция писала, что риски применения россией ядерного оружия остаются низкими, при этом последствия для страны, в случае нажатия кнопки, будут катастрофическими.

Также путин упомянул о ядерных ударах в Хиросиме и Нагасаки во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, что, по информации журналистов, окружение путина не знало о его намерении начать войну против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!