Ксения Собчак пояснила, зачем ей понадобилось израильское гражданство

Российская оппозиционерка Ксения Собчак объяснила, зачем обзавелась израильским гражданством.
По ее словам, израильский паспорт она получила, «когда мир вокруг стал рушиться».
«Стало понятно, что мне от этого надо уберечь себя и свою семью», — сказала Собчак.
Она добавила, что когда документ оказался в ее руках, она решила об этом никому не сообщать, кроме российского мвд, которое по закону должна была оповестить.
Как сообщал Курсор, Ксения Собчак и многие другие репатрианты из россии получили гражданство Израиля незаконно. Об этом заявил журналист Равив Друкер.
Друкер уже не первый раз обрушивается с гневом на репатриантов из россии*, которые получают паспорт и уезжают.
В то же время в культурном центре «Натив» отмечают, что «многие приезжают сюда, чтобы подлечиться за счет Государства Израиль или просто получить израильский паспорт, который защитит их, как только с ними что-то случится за границей, некоторые из них не знают ни слова на иврите, и они не всегда знали, где находится Государство Израиль».
Также Курсор писал о том, что российская оппозиционерка Ксения Собчак в беседе с телеведущим Михаилом Шацем назвала то, что ее раздражает в Израиле.
«Я замечаю одну вещь, которая меня немножко, скажем так, раздражает, но я с этим борюсь. Здесь, как ни приедешь, все время праздники. Такое ощущение, что рабочих дней гораздо меньше, чем выходных, и все закрыто», — сказала Собчак.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!