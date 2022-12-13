Ксения Собчак рассказала, что ее раздражает в Израиле

Российская оппозиционерка Ксения Собчак в беседе с телеведущим Михаилом Шацем назвала то, что ее раздражает в Израиле.

Об этом информирует 9tv.co.il.

«Я замечаю одну вещь, которая меня немножко, скажем так, раздражает, но я с этим борюсь. Здесь, как ни приедешь, все время праздники. Такое ощущение, что рабочих дней гораздо меньше, чем выходных, и все закрыто», — сказала Собчак.

Шац расценил это заявление как свидетельство жизнелюбия израильтян.

Как сообщал Курсор, Ксения Собчак и многие другие репатрианты из россии получили гражданство Израиля незаконно. Об этом заявил журналист Равив Друкер.

Друкер уже не первый раз обрушивается с гневом на репатриантов из россии*, которые получают паспорт и уезжают.

В то же время в культурном центре «Натив» отмечают, что «многие приезжают сюда, чтобы подлечиться за счет Государства Израиль или просто получить израильский паспорт, который защитит их, как только с ними что-то случится за границей, некоторые из них не знают ни слова на иврите, и они не всегда знали, где находится Государство Израиль».

Ранее Курсор писал, что Смотрич настаивает на внесении поправки в Закон о возвращении. На следующий день после того, как Нетаниягу сказал NBC News, что сомневается, что «Оговорка о внуках» будет удалена из Закона о возвращении, Религиозно-сионистская партия повторяет свое требование.

Также мы информировали, что Сохнут заявил, что больше не занимается репатриацией евреев из россии. Еврейское агентство подчеркнуло, что весь последний год занималось в россии только культурными мероприятиями и общественными проектами.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!