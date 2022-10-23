Купание в Мертвом море: названа главная опасность

Соленость Мертвого моря составляет 34%, в нем не водятся рыбы и морские животные, потому что из-за высокого содержания солей вода непригодна для жизни.

Существует мнение, что в Мертвом море невозможно утонуть. Однако это место было названо одним из самых смертоносных мест для купания в Израиле.

Об этом пишет портал DIP.

Как известно, Мертвое море омывает Израиль, Палестину и Иорданию. В нем не водятся рыбы и морские животные, потому что из-за высокого содержания солей вода непригодна для жизни. Только некоторые простые водоросли и бактерии обитают в море, и то ближе ко дну.

Соленость моря составляет 34%, что в десять раз превышает количество соли в океане. При этом в Мертвом море вода выталкивает на поверхность большую часть тела пловца.

«В Мертвом море можно спокойно лежать и читать книгу, не опасаясь укуса медузы или нападения акул. Но значит ли это, что в нем невозможно утонуть? Оказалось, что нет. Каждый год десятки туристов продолжают тонуть в море», — говорится в материале.

Отмечается, что Мертвое море было названо вторым самым смертоносным местом для купания в Израиле. Морем трудно перемещаться, а если случайно оказаться в опасном положении, то еще труднее. Так, когда твое тело сгоняет на поверхность толща воды, дотянуться ногой или рукой до дна невероятно тяжело.

«В общем, человек в воде напоминает буек. И если отдыхающий оказывается в опасном положении, например лицом в воде, то перевернуться практически невозможно. Еще одна скрытая опасность заключается в попадании воды в организм, так как соленая вода наносит моментальный удар по почкам. Можно получить серьезное или летальное отравление», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе после службы в Армии обороны Израиля во время поездки в Таиланд 24-летний израильтянин утонул во время купания.

Также Курсор информировал о том, что в августе на пляже Дор отдыхающий купался в море и захлебнулся.