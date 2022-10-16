Поездка на Восток закончилась трагедией: израильтянин утонул в Лаосе

После службы в Армии обороны Израиля молодой человек отправился в путешествие, однако несчастный случай оборвал его жизнь вдали от родины.

Во время развлекательной послеармейской поездки на Восток погиб 24-летний израильтянин.

Друзья, которые были в поездке вместе с ним, рассказали о несчастном случае. Мужчина утонул во время купания.

Консульство Израиля в Ханое и Бангкоке помогает семье погибшего. Вместе с отделом по взаимодействию с израильтянами за границей консульского крыла министерства иностранных дел они поддерживают связь с его семьей и оказывают содействие в организации транспортировки тела в Израиль.

Ранее Курсор писал, что возле Ариэля перевернулась военная машина: пострадали четверо солдат ЦАХАЛа. Автомобиль ЦАХАЛа попал в аварию на дороге между Маале-Шомрон и Эль-Матан, где проводилось патрулирование. Трое солдат получили легкие ранения, один — средней тяжести.

Наш сайт уже сообщал, что опубликовано видео задержания террориста, открывшего стрельбу в Бейт-Эле.

Также мы информировали о задержании второго террориста, обстрелявшего поселение Бейт-Эль. Во время происшествия был ранен 25-летний местный житель. Пуля попала в мужчину, когда он находился в сукке во дворе своего дома. Его госпитализировали в больницу, состояние пострадвшего медики оценили как легкое.

Напомним, наш сайт писал о новом теракте возле Бейт-Эля: тяжело ранен местный житель. Ночью произошел огнестрельный теракт, в результате которого тяжело ранен еврей. Было несколько террористов, которые скрыли с места происшествия.