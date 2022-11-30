Лайфхаки от головной боли: четыре эффективных способа

От изменения образа жизни до выявления основной причины, стоящей за ними, вы можете использовать эти способы для предотвращения головной боли.

Есть несколько причин головной боли – будь то диета, стресс, обезвоживание, недостаток сна или даже застойный образ жизни, который большинство из нас ведет из-за продолжительного рабочего дня.

По словам диетолога и тренера по здоровью Симруна Чопры, можно эффективно уменьшить головную боль, следуя нескольким советам.

В видео в Instagram она поделилась, как контролировать последствия головной боли:

1. Пейте достаточно воды

Употребление оптимального количества воды является одним из наиболее эффективных способов предотвращения головной боли.

2. Спите 6-7 часов

Плохой режим сна напрямую влияет на головные боли, а достаточное количество сна жизненно важно для поддержания здоровья. Во время сна тело восстанавливает себя, чтобы после пробуждения ваш мозг и тело функционировали оптимально. Поэтому убедитесь, что выспались не менее 6-7 часов, чтобы избежать головной боли.

3. Не недоедайте и избегайте больших промежутков между приемами пищи.

Ваши привычки в еде часто связаны как с головными болями, так и с мигренями. Слишком малое питание, то есть прием пищи в течение дня менее 1000 калорий, вызывает изменение уровня сахара в крови. Это вызвано тем, что вы потребляете меньше калорий, чем в идеале необходимо вашему телу, и, следовательно, уровень глюкозы в крови может упасть слишком низко, вызывая мышечное напряжение и головные боли.

4. Вытяните шею, если у вас сидячая работа

У многих людей головные боли вызваны ригидностью затылочных мышц из-за плохой осанки во время работы за ноутбуком или компьютером. Мы все склонны наклонять голову во время набора текста и не двигаемся в перерывах между рабочими часами. Возьмите за правило разминать шею и продолжать быструю прогулку в течение 5 минут, чтобы избежать сильных головных болей, вызванных работой.

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