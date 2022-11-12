Ледяные щиты Гренландии тают намного быстрее, чем считалось ранее — исследование

Новое исследование показало, что самый большой ледяной щит Гренландии тает с гораздо большей скоростью, чем ожидалось, и предполагает, что повышение уровня моря добавит в шесть раз больше воды, чем предполагалось ранее. ученые опасаются, что эта тенденция может не ограничиваться Гренландией.

Работа ученых была опубликована в журнале Nature.

В исследовании использовались измерения GPS и компьютерное моделирование, чтобы оценить, сколько льда теряется из-за изменения климата из-за Северо-восточного ледяного потока Гренландии (NEGIS), известного ледяного потока, который истощает лед и талую воду из внутреннего покрытого льдом бассейна Гренландии.

Расчеты показали, что с 2012 года таяние NEGIS ускорилось настолько, что к концу этого века оно добавит более 1,3 см воды к глобальному уровню океана. Это эквивалентно вкладу Гренландии в повышение уровня моря за последние 50 лет.

Ускорение таяния льда NEGIS началось после того, как в 2012 году откололся ледник Zachariae Isstrøm, который защищал прибрежную часть ледяного потока, что позволило более теплой морской воде проникнуть глубже вглубь суши. Новые данные показали, что волна быстрого истончения льда, которая была вызвана этим инцидентом, распространилась намного глубже вверх по течению, чем считалось ранее. Ученые смогли измерить истончение на расстоянии до 300 км от северо-восточного побережья Гренландии, где NEGIS встречается с океаном.

«В последние десятилетия многие ледники ускоряются и истончаются у края — данные GPS помогли нам определить, как далеко вглубь суши распространяются эти изменения, происходящие у побережья. Если это верно, вклад динамики льда в общую потерю массы в Гренландии будет больше, чем предполагают современные модели», — заявил соавтор исследования Матье Морлигем, профессор наук о Земле в Дартмутском колледже в Нью-Гэмпшире.

Морлингем добавил, что аналогичные тенденции могут иметь место и в других частях ледяного щита Гренландии, поскольку вся система может быть гораздо более чувствительна к изменениям, происходящим в прибрежных районах, чем считалось ранее.

Исследование показало, что ускоряющееся таяние продолжалось даже в течение зимы 2021 года и лета 2022 года, которые были необычно холодными в Гренландии, что позволяет предположить, что остановить этот процесс будет довольно сложно.

В случае подтверждения результаты будут иметь последствия для текущих прогнозов повышения уровня моря, которые предсказывают, что глобальный уровень океана поднимется на 22-98 см к концу века. Реальное повышение уровня моря, вероятно, будет гораздо более значительным, заключили авторы, что будет иметь катастрофические последствия для жителей низменных регионов и прибрежных районов по всему миру.

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