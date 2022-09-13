Лучше исключить из рациона: ученые назвали самые вредные продукты

Ученые говорят, что перед тем, как налегать на какой-то продукт, нужно убедиться в том, что он не принесет организму серьезного вреда.

Рацион питания должен быть вкусным, питательным и правильно сбалансированным. И чтобы организм был здоровым, нужно ограничить в своем меню продукты, в составе которых есть вредные жиры, искусственные подсластители и много сахара. Ученые составили список продуктов, способных нанести здоровью серьезный ущерб.

Об этом пишет Prevention.

Специалисты не рекомендуют ежедневно употреблять сладости, в частности пончики, потому что в них содержится очень много калорий, сахара, рафинированных углеводов и они не несут практически никакой пищевой ценности. Их регулярное употребление плохо отразится на всем организме, в том числе на уровне холестерина в крови.

Также в списке самых вредных продуктов оказались энергетические напитки. В их составе есть кофеин, сахар, искусственные ароматизаторы, благодаря которым человек чувствует прилив сил и повышение работоспособности. Но большое количество кофеина может спровоцировать также беспокойство, проблемы со сном, сердцем и пищеварением.

Не стоит злоупотреблять и сухими завтраками, потому что они не насыщают, а могут, наоборот, вызвать падение уровня сахара в крови. Это приведет к перепадам настроения.

Еще в рационе специалисты рекомендуют ограничить майонез, потому что его регулярное употребление приведет к повышению уровня сахара в крови, артериальному давлению и весу.

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