Львовские десантники показали, как уничтожили вражескую технику: эффектные кадры

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ продолжают уничтожать армия рф* . Они показали, как взорвали вражескую технику из украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П».

Видео с ударом по боевой машине оккупантов опубликовал пресс-центр Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В ролике можно увидеть, как техника оккупантов расположилась на открытой местности неподалеку от линий электропередач. Львовские десантники совершили меткий залп.

Недавно бойцы 80-й бригады вместе с другими подразделениями уничтожили много российской техники вместе с экипажами и пехотой. Об этом тоже рассказали в Командовании ДШВ: «Следует отметить, что на днях львовские десантники совместно с другими подразделениями Вооруженных сил и других составляющих сил обороны Украины подбили 9 российских танков, 7 единиц другой бронетехники (БТР и БМП), один грузовой автомобиль и уничтожили около 70 оккупантов».

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения россии украинские защитники ликвидировали 38 тысяч россиян. Они также превратили в металлолом 1672 танка, 842 артиллерийские системы, 220 самолетов и 188 геликоптеров врага.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.