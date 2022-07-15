Львовские десантники показали, как уничтожили вражескую технику: эффектные кадры

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ продолжают уничтожать армия рф* . Они показали, как взорвали вражескую технику из украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П».
Видео с ударом по боевой машине оккупантов опубликовал пресс-центр Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
В ролике можно увидеть, как техника оккупантов расположилась на открытой местности неподалеку от линий электропередач. Львовские десантники совершили меткий залп.
Недавно бойцы 80-й бригады вместе с другими подразделениями уничтожили много российской техники вместе с экипажами и пехотой. Об этом тоже рассказали в Командовании ДШВ: «Следует отметить, что на днях львовские десантники совместно с другими подразделениями Вооруженных сил и других составляющих сил обороны Украины подбили 9 российских танков, 7 единиц другой бронетехники (БТР и БМП), один грузовой автомобиль и уничтожили около 70 оккупантов».
Напомним, согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения россии украинские защитники ликвидировали 38 тысяч россиян. Они также превратили в металлолом 1672 танка, 842 артиллерийские системы, 220 самолетов и 188 геликоптеров врага.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
СМИ: У россии осталось ракет на несколько месяцев войны. Россия за четыре месяца войны в Украине потратила более пяти тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас у рф остались только старые, не точные ракеты.
Курсор сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!