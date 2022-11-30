Магнитная буря накроет Землю в ближайшие часы

Ученые объясняют: при магнитных бурях (геомагнитных или солнечных) происходит выброс солнечной массы, вспышки на поверхности Солнца и другие явления, которые рассеиваются энергией во все стороны, в том числе и в сторону Земли. Такие вспышки больше других могут чувствовать метеочувствительные люди, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями. Впрочем, от ухудшения самочувствия не застрахован никто.

Обычно такие бури вызывают небольшое недомогание, головные боли, ощущение сонливости и сильной усталости. Возможны также раздражительность, резкие перепады настроения, депрессивные настроения, апатия.

Чтобы снизить неприятные для организма последствия магнитной бури, врачи советуют придерживаться простых правил. Постарайтесь не налегать на кофе, часть своей дневной нормы замените чаем. Пейте больше воды. В такие дни нужно полноценно высыпаться, соблюдать нормальный режим дня и полноценно питаться. Исключите алкоголь, вредную, соленую и острую пищу.

Также желательно снизить физические и психоэмоциональные нагрузки в течение дня, а вечером отдохнуть.

Людям с хроническими заболеваниями нужно держать под руками необходимые лекарства, больше отдыхать и снизить нагрузку.