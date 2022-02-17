Магнитные бури в марте 2022: названы самые опасные дни

16:49, Сегодня
Общество
магнитные бури фото
Магнитная буря
Фото: canva.com

В дни высокой солнечной активности возникают магнитные бури, которые негативно влияют на здоровье и самочувствие. Стоит знать эти дни заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов со здоровьем.

Весна 2022 года также начнется с магнитных бурь. Опасными днями считаются 3 и 4 марта. Активность 3 марта будет небольшой, а 4 марта ожидается магнитная буря. Затем повышенная солнечная активность прогнозируется 11 и 12 марта.

Об этом сообщает УНИАН.

Сильнее всего влияние магнитных бурь на здоровье ощущают пожилые, метеозависимые, беременные и обладатели хронических болезней. В дни магнитных бурь возможны такие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • тошнота;
  • боль в мышцах и суставах;
  • усталость;
  • бессоница;
  • повышенное артериальное давление;
  • обострение хронических заболеваний.

Чтобы защититься от негативного воздействия бури, следует придерживаться правил здорового образа жизни в опасные даты.

  1. Откажитесь от жирной, жареной, острой пищи.
  2. Ограничьте употребление алкоголя, энергетиков и кофе. Такие напитки лучше заменить зеленым чаем.
  3. Принимайте контрастный душ вечером.
  4. Ложитесь спать в одно и то же время.
  5. Постарайтесь меньше нервничать.
  6. Больше времени проводите на свежем воздухе и ходите пешком.

Ранее Курсор сообщал, что врачи рассказали о пользе перца чили для здоровья.

Кроме того, мы писали, что врачи назвали напиток, снижающий артериальное давление.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Тали Малкина
ТЭГИ:
Новости по теме