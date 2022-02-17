Магнитные бури в марте 2022: названы самые опасные дни

В дни высокой солнечной активности возникают магнитные бури, которые негативно влияют на здоровье и самочувствие. Стоит знать эти дни заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов со здоровьем.

Весна 2022 года также начнется с магнитных бурь. Опасными днями считаются 3 и 4 марта. Активность 3 марта будет небольшой, а 4 марта ожидается магнитная буря. Затем повышенная солнечная активность прогнозируется 11 и 12 марта.

Об этом сообщает УНИАН.

Сильнее всего влияние магнитных бурь на здоровье ощущают пожилые, метеозависимые, беременные и обладатели хронических болезней. В дни магнитных бурь возможны такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в мышцах и суставах;

усталость;

бессоница;

повышенное артериальное давление;

обострение хронических заболеваний.

Чтобы защититься от негативного воздействия бури, следует придерживаться правил здорового образа жизни в опасные даты.

Откажитесь от жирной, жареной, острой пищи. Ограничьте употребление алкоголя, энергетиков и кофе. Такие напитки лучше заменить зеленым чаем. Принимайте контрастный душ вечером. Ложитесь спать в одно и то же время. Постарайтесь меньше нервничать. Больше времени проводите на свежем воздухе и ходите пешком.

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