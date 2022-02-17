Математики решили задачу, которой более 2500 лет

Эту задачу придумал еще греческий математик Анаксагор около 450 года до н. э. С тех пор математики со всех стран мира ломали голову, пока наконец-то группа исследователей не поставила точку в этом вопросе.

Группа ученых сумела наконец-то решить древнюю задачу «квадратуры круга», которую придумал греческий математик Анаксагор около 450 года до н. э. Благодаря этому Андраш Мате и Олег Пихурко из Уорикского университета, а также Джонатан Ноэль из Университета Виктории прославились на весь научный мир.

Об этом пишет Quantamagazine.

Задача звучит на первый взгляд просто — можно ли циркулем и линейкой построить квадрат, площадь которого равна заданной окружности. Современные ученые преобразовали круг в квадрат, разрезав его на части. Отмечается, что этот процесс им удалось визуализировать и показать астрономическое число фрагментов.

Решить эту задачу ранее пыталось немало именитых ученых. Отмечается, что в конце 19 столетия немецкий математик Фердинанд фон Линдеманн доказал, что решение квадратуры круга невозможно с помощью классических инструментов. А в 1925 году польско-американский математик Альфред Тарский изменил правила задачи, благодаря которым круг можно преобразовать в квадрат, разрезав его на конечное число частей, которые можно было бы переместить по плоскости и собрать в квадрат той же площади.

Действительно, круг пришлось разделить на не более чем 1050 частей. Но на тот момент это было невозможно доказать из-за отсутствия возможности визуализации. Теперь же современные технологии позволили ученым поставить точку в этом вопросе и решить наконец-то древнюю загадку.

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