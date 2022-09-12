Медик назвал продукты, которые могут спровоцировать неприятный запах тела

Чтобы избежать неприятного запаха тела, медики рекомендуют избегать употребления ряда продуктов.
Об этом пишет interesno.
Чеснок. Стойкий запах чеснока остается в вашем дыхании до 72 часов. Хотя он имеет лечебные свойства, не употребляйте чеснок, особенно если вы собираетесь пойти на вечеринку.
Лук. Как и чеснок, лук тоже способен придавать неприятный запах вашему телу и дыханию. Лук известен своими способностями понижать уровень холестерина и содержанием лечебных компонентов. Сырой лук делает ваше дыхание зловонным в течение долгого времени. Приготовленный лук лучше, чем сырой.
Алкоголь. Алкоголь — еще один элемент, чье употребление может придать вашему телу также неприятный запах. Напившийся человек пахнет ужасно противно. Мятные леденцы и освежители дыхания просто не в состоянии замаскировать этот отвратительный запах. Единственное спасение в данном случае — время.
Спаржа содержат сложные тиоэфиры и метантиол, придающие запах моче, а также поту.
Редис. Сырой редис также славится тем, что оставляет неприятный запах у вас во рту. Он дает стойкий, резкий запах, который слышен тем, с кем вы говорите.
Рыба — самый богатый источник витамина А. Мясо рыбы улучшает зрение и придает коже эластичность. Но если вы будете есть слишком много рыбы, то ваш пот приобретет неприятный запах.
Красное мясо. Красное мясо тяжело переваривается и может застаиваться в желудке долгое время. Оно выделяет токсины, и ваш пот приобретает неприятный запах, то же самое происходит с запахом во рту.
Кофе. Кофе повышает кислотность и становится причиной несвежего дыхания. Избегайте употребления слишком большого количества таких напитков, как чай и кофе, чтобы быть уверенным в своем дыхании.
Молочные продукты являются богатым источником кальция и витамина D, но они тоже вызывают неприятный запах тела из-за высокого содержания белков. Эти белки расщепляются в желудочно-кишечном тракте с помощью бактерий, отсюда появляется запах в вашем дыхании.
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