Медик назвал продукты, которые могут спровоцировать неприятный запах тела

Нидерландские ученые выявили продукты, которые активно выводятся с потом и создают вокруг неприятные ароматы. Некоторые из них многие люди едят регулярно.

Чтобы избежать неприятного запаха тела, медики рекомендуют избегать употребления ряда продуктов.

Об этом пишет interesno.

Чеснок. Стойкий запах чеснока остается в вашем дыхании до 72 часов. Хотя он имеет лечебные свойства, не употребляйте чеснок, особенно если вы собираетесь пойти на вечеринку.

Лук. Как и чеснок, лук тоже способен придавать неприятный запах вашему телу и дыханию. Лук известен своими способностями понижать уровень холестерина и содержанием лечебных компонентов. Сырой лук делает ваше дыхание зловонным в течение долгого времени. Приготовленный лук лучше, чем сырой.

Алкоголь. Алкоголь — еще один элемент, чье употребление может придать вашему телу также неприятный запах. Напившийся человек пахнет ужасно противно. Мятные леденцы и освежители дыхания просто не в состоянии замаскировать этот отвратительный запах. Единственное спасение в данном случае — время.

Спаржа содержат сложные тиоэфиры и метантиол, придающие запах моче, а также поту.

Редис. Сырой редис также славится тем, что оставляет неприятный запах у вас во рту. Он дает стойкий, резкий запах, который слышен тем, с кем вы говорите.

Рыба — самый богатый источник витамина А. Мясо рыбы улучшает зрение и придает коже эластичность. Но если вы будете есть слишком много рыбы, то ваш пот приобретет неприятный запах.

Красное мясо. Красное мясо тяжело переваривается и может застаиваться в желудке долгое время. Оно выделяет токсины, и ваш пот приобретает неприятный запах, то же самое происходит с запахом во рту.

Кофе. Кофе повышает кислотность и становится причиной несвежего дыхания. Избегайте употребления слишком большого количества таких напитков, как чай и кофе, чтобы быть уверенным в своем дыхании.

Молочные продукты являются богатым источником кальция и витамина D, но они тоже вызывают неприятный запах тела из-за высокого содержания белков. Эти белки расщепляются в желудочно-кишечном тракте с помощью бактерий, отсюда появляется запах в вашем дыхании.

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