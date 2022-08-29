Медик назвал продукты, которые спасут от выпадения волос

С проблемой выпадения волос сталкиваются как женщины, так и мужчины. И решить ее можно, пересмотрев свой рацион питания. Врач-невролог Дмитрий Шубин рассказала, какие продукты стоит употреблять, чтобы сделать волосы более сильными и здоровыми.

Об этом сообщает издание Storinka.

По его словам, выпадать волосы могут по разным причинам и одной из них является COVID-19. Дело в том, что заболевание вызывает микротромбоз питающих волосы сосудов, поэтому они перестают получать питание и начинают выпадать.

Дмитрий Шубин уточнил, что против выпадения волос эффективны устрицы, гусиная печень и подсолнечное масло.

В устрицах содержится цинк, предупреждающий преждевременное старение питающих волосы сосудов. Подсолнечное масло содержит витамин Е, защищающий волосяные луковицы от повреждения. А в гусиной печени – железо, необходимое для доставки кислорода в волосяные луковицы.

«Курсор» писал ранее, чтобы кожа была молодой и сохраняла здоровый вид, необходимо соблюдать правильный образ жизни, в частности употреблять качественные и полезные продукты. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что стоит добавить в рацион, чтобы сохранить красоту и молодость.

Еще мы писали, что репейное масло при частом использовании не только не помогает волосам, но и вредит им. К примеру, использование масла может привести к появлению перхоти или зуду головы.