Медик назвал продукт, помогающий сохранить молодость

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, добавление какого продукта в рацион помогает на долгое время сохранить красоту и молодость.

Чтобы кожа была молодой и сохраняла здоровый вид, необходимо соблюдать правильный образ жизни, в частности употреблять качественные и полезные продукты. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что стоит добавить в рацион, чтобы сохранить красоту и молодость.

Об этом сообщает издание Storinka.

По словам специалиста, обогащать блюда необходимо листьями шпината, потому что в их составе содержится кальций и витамин С, усиливающий синтез коллагена, который делает кожу более эластичной. Еще зелень богата на витамин А, которые положительно влияет на состояние кожных покровов.

Также шпинат является источником фолиевой кислоты, чрезвычайно важной для процессов регенерации, поскольку она омолаживает организм. Еще употребление продукта помогает укрепить сосуды и костную ткань.

«Курсор» писал ранее, что развитие приступов мигрени могут провоцировать отдельные продукты питания, например, сыр. Эксперты отметили, что несмотря на то, что продукт является источником витаминов и питательных веществ, его регулярное употребление может вызвать проблемы со здоровьем.

Еще мы писали, что недавнее исследование, проведенное международной исследовательской группой Университета Вулвергемптона и учеными из Великобритании, Европы, Китая и США, выявило, что пожилые люди, которые потребляют больше рыбы, живут дольше и болеют меньше.