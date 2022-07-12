Репейное масло может навредить вашим волосам

Репейное масло при частом использовании не только не помогает волосам, но и вредит им. К примеру, использование масла может привести к появлению перхоти или зуду головы.

Репейному маслу часто приписывают полезные свойства для здоровья волос, в том числе способствующие их росту и увеличению толщины. Но не стоит этому верить. Репейное масло не поможет усилить рост волос, а в некоторых случаях только ухудшит состояние.

Использование этого продукта приводит к образованию пленки, которая закупоривает волосяные фолликулы — это, в свою очередь, препятствует нормальному газообмену и мешает воосам хорошо расти. В некоторых случаях это может даже спровоцировать линьку.

Кроме того, «бабушкино средство» может нанести вред коже головы. При чрезмерном (чаще двух раз в неделю) или неправильном использовании масла оно может вызвать перхоть, зуд и повышенную жирность кожи головы.

Тем, кто использует репейное масло, надеясь устранить секущиеся кончики, не стоит рассчитывать на его чудодейственный эффект. Помочь волосам в этом случае может только один метод — состригание поврежденных участков.

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