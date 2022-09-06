Медик назвала продукты, которые чаще всего вызывают аллергию

Врач Марина Аплетаева отметила, чтобы определить заранее, какие продукты не стоит употреблять, нужно сдать специальный анализ.

После употребления некоторых продуктов может появиться аллергическая реакция, но ее симптоматика у каждого человека бывает разной. Врач Марина Аплетаева составила список тех продуктов, которые чаще всего вызывают острый отклик организма.

Об этом сообщает издание Storinka.

Специалист рекомендует с осторожностью употреблять цитрусовые и экзотические фрукты, например, манго. Даже от небольшого кусочка может появиться сыпь, диарея или затрудненное дыхание. И в таких случаях необходимо вызывать врача.

Также аллергическую реакцию могут вызвать пасленовые овощи, например, баклажан, болгарский перец и помидоры. С осторожностью нужно употреблять яйца, молоко, кефир, причем как натуральное, так и растительное.

Врач Марина Аплетаева отметила, чтобы определить заранее, какие продукты не стоит употреблять, нужно сдать специальный анализ.

«Курсор» писал ранее, что ученые склонны думать, что развитие астмы, сенной лихорадки и аллергии связано с датой рождения человека. В зависимости от сезона, в который он родился, риски могут увеличиваться либо же, наоборот, существенно уменьшаться.

Еще мы писали, что врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, которые наиболее необходимы женщинам.