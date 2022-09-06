Медик назвала продукты, которые чаще всего вызывают аллергию

После употребления некоторых продуктов может появиться аллергическая реакция, но ее симптоматика у каждого человека бывает разной. Врач Марина Аплетаева составила список тех продуктов, которые чаще всего вызывают острый отклик организма.
Об этом сообщает издание Storinka.
Специалист рекомендует с осторожностью употреблять цитрусовые и экзотические фрукты, например, манго. Даже от небольшого кусочка может появиться сыпь, диарея или затрудненное дыхание. И в таких случаях необходимо вызывать врача.
Также аллергическую реакцию могут вызвать пасленовые овощи, например, баклажан, болгарский перец и помидоры. С осторожностью нужно употреблять яйца, молоко, кефир, причем как натуральное, так и растительное.
Врач Марина Аплетаева отметила, чтобы определить заранее, какие продукты не стоит употреблять, нужно сдать специальный анализ.
«Курсор» писал ранее, что ученые склонны думать, что развитие астмы, сенной лихорадки и аллергии связано с датой рождения человека. В зависимости от сезона, в который он родился, риски могут увеличиваться либо же, наоборот, существенно уменьшаться.
Еще мы писали, что врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, которые наиболее необходимы женщинам.