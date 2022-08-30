Врач перечислил самые полезные для женщин продукты

Важно, чтобы рацион был сбалансированным и состоял из натуральных продуктов.

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, которые наиболее необходимы женщинам.

Об этом пишет krasotka.

Для поддержания здоровья Мясников советует прежде всего обратить внимание на потребление кальция и витамина D. В

Восполнению витамина способствует печень трески, а для получения кальция необходимо включить в свое питание сыры, йогурты, молоко, творог, апельсиновый сок.

Кроме того, для женского здоровья важна выработка эстрогенов. Ее можно повысить, употребляя соевые бобы, сыр тофу, льняное масло, куркуму, красный виноград, персики и чеснок. Кроме того, необходимо регулярно есть достаточное количество ненасыщенных жиров.

Еще один очень полезный продукт — брокколи: предотвращает онкологию, содержит достаточное количество различных микроэлементов и витаминов, в особенности — фолиатов.

Также Курсор писал, что медики рекомендуют употреблять виноград, потому что его ягоды содержат множество витаминов и полезных веществ, поддерживающих организм в тонусе. Но, как выяснили в недавнем исследовании ученые из Университета Западной Новой Англии, употребление ягод также может продлить жизнь.