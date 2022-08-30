Медики выяснили, как риск развития астмы и аллергии связан с датой рождения

Ученые склонны думать, что развитие астмы, сенной лихорадки и аллергии связано с датой рождения человека. В зависимости от сезона, в который он родился, риски могут увеличиваться либо же, наоборот, существенно уменьшаться.

Исследовательница Джессика Хуэй уверена, что младенцы, рожденные осенью, в целом более болезненны.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на блог доктора.

По данным ученой, которая работает в медцентре Национальное еврейское здоровье в штате Колорадо, ей и ее команде удалось обнаружить более выраженную склонность к подобным заболеваниям у «осенних» детей. Зачастую они провоцируют атопический марш — аллергические реакции, которые ведут к более серьезным заболеваниям. По мнению специалистов, это может быть связано с бактериальной средой.

Ученые полагают, что аллергия появляется в младенчестве, когда сквозь сухую и потрескавшуюся кожу младенца проходят аллергены. В настоящее время ученые проверяют, действительно ли осенью кожа детей становится менее защищена.

Эксперт уверена, что ее исследование поможет в дальнейшем защитить людей от ряда недугов. Ведь, зная о такой тенденции, врачи смогут предотвратить развитие болезней у детей.

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