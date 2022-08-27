Медик рассказала, как копченые продукты влияют на организм

Врач-диетолог Елена Чедия рассказала, как регулярное употребление копченых продуктов может отразиться на состоянии организма.

Рацион питания должен быть разнообразным, полезным и качественным. Но есть продукты, которые регулярно употреблять не стоит, потому что они могут причинить здоровью вред. Речь идет о копченостях.

Об этом сообщает издание Storinka.

Врач-диетолог Елена Чедия рассказала, что копченое мясо и колбасы желательно ограничить в своем меню, потому что они содержат много жира и натрия. В норме в сутки можно употреблять не более 3-5 граммов соли. А в таких продуктах их содержится около 20-25 граммов.

По словам специалиста, большое количество натрия негативно отражается на состоянии организма, в частности может спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом и вызвать заболевания печени. Также натрий ухудшает работу сердечно-сосудистой системы.

Более того, диетолог отметила, что в составе копченостей есть канцерогены, которые вызывают серьезные заболевания.

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