Медики назвали продукт, который может сильно навредить желудку

Эксперты, исходя из результатов исследования, назвали продукт, употребление которого может спровоцировать проблемы с желудком.

Американские ученые выяснили, что регулярное употребление искусственных подсластителей может нанести вред желудочно-кишечному тракту.

Об этом сообщает издание Storinka.

Этот продукт, как утверждают эксперты, исходя из результатов исследования, способен нарушить баланс кишечной микрофлоры, в результате этого может начаться непереносимость глюкозы и даже повредиться слизистая оболочка кишечника.

Профессор Хавови Чичгер отметил, что некоторые подсластители, которые добавляют в продукты и напитки, например, сахарин, сукралоза и аспартам, могут сделать кишечные бактерии патогенными. Из-за этого может начаться воспалительный процесс, который вызовет серьезные последствия.

Также исследователи говорят, что частое употребление продукта может вызвать проблемы с печенью, а еще токсический гепатит и аллергические реакции.

«Курсор» писал ранее, что некоторые продукты категорически нельзя есть на голодный желудок — такая трапеза почти гарантированно испортит вам день и негативно скажется на здоровье.

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