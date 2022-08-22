Медики назвали продукт, который может сильно навредить желудку

Американские ученые выяснили, что регулярное употребление искусственных подсластителей может нанести вред желудочно-кишечному тракту.
Об этом сообщает издание Storinka.
Этот продукт, как утверждают эксперты, исходя из результатов исследования, способен нарушить баланс кишечной микрофлоры, в результате этого может начаться непереносимость глюкозы и даже повредиться слизистая оболочка кишечника.
Профессор Хавови Чичгер отметил, что некоторые подсластители, которые добавляют в продукты и напитки, например, сахарин, сукралоза и аспартам, могут сделать кишечные бактерии патогенными. Из-за этого может начаться воспалительный процесс, который вызовет серьезные последствия.
Также исследователи говорят, что частое употребление продукта может вызвать проблемы с печенью, а еще токсический гепатит и аллергические реакции.
«Курсор» писал ранее, что некоторые продукты категорически нельзя есть на голодный желудок — такая трапеза почти гарантированно испортит вам день и негативно скажется на здоровье.
Еще мы писали, что чай — один из самых вкусных и полезных напитков в мире, потому что содержит большое количество веществ, необходимых организму для правильного функционирования. Однако пить зеленый чай натощак очень не рекомендуется.