Медики назвали 5 продуктов, которые могут снизить риск сердечных приступов

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире.

Потребление таких продуктов, как рыба, фрукты и грецкие орехи, может предотвратить возникновение опасных болезней, считают врачи.

В частности, сердечным приступам способствует неправильное питание, недостаток физических упражнений и чрезмерный стресс, сообщает saludycardiologia.com.

Медики советуют включить в свой рацион 5 продуктов, которые снижают риск болезней сердца.

Фрукты: ежедневная порция защищает сердце и снижает риск сердечного приступа до 34%.

Чеснок действует как антитромботическое средство, предотвращая образование тромбов и снижая уровень холестерина до 14%.

Грецкие орехи: употребление их 2 раза в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 60%.

Рыба: содержит омега-3 жирные кислоты, которые могут предотвратить сердечный приступ, поскольку увеличивают время свертывания крови.

Оливковое масло первого отжима: снижает уровень «плохого» холестерина и увеличивает вазодилатацию артерий.

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