Медики назвали лучшие продукты для идеального завтрака

На завтрак должно приходится около 30% всего потребленного за день.

Сытные, но не жирные натуральные продукты помогают контролировать аппетит и избежать переедания в течение дня, сообщила диетолог Людмила Бабич.

Одним из самых полезных продуктов диетологи считают овсяную кашу. В ней содержится огромное количество ценных микроэлементов и витаминов, которые помогают организму слажено работать.

Благодаря содержанию растворимой клетчатки, овсянка способствует очищению организма, выводит шлаки и снижает холестерин. Пари этом овсянка медленно переваривается и надолго обеспечивает энергией и чувством сытости.

Не менее полезным завтраком или обедом станет тарелка натурального творога. В натуральном зернистом твороге содержится казеиновый протеин, — он медленно усваивается и надолго обеспечивает ощущение сытости, отметила диетолог.

По ее словам, творог лучше выбирать не очень жирный, но и обезжиренный в борьбе за стройную талию выбирать не стоит – ведь жир участвует в усвоении многих витаминов и микроэлементов.

Также специалист посоветовала включать в рацион миндальные орешки. Конечно, орехи — это высокалорийный продукт и если есть их слишком много, можно быстро набрать вес. Но отказываться от них тоже не стоит, ведь в орехах содержится много ценных питательных веществ и витаминов.

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