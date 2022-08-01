Медики назвали напиток, который помогает улучшить состав крови

Эксперты определили напиток, употребление которого принесет организму много пользы. В его составе есть продукты, которые помогут улучшить кровь и очистить сосуды.

Об этом сообщает издание Med2.

Итак, напиток из банана, имбиря, щепотки куркумы, меда и йогурта способен контролировать уровень глюкозы в крови, скачки которой негативно влияют на здоровье и могут привести к различным нарушениям. Продукты, входящие в состав напитка, улучшают кровообращение и очищают сосуды. Известно, что бананы богаты на витамины А, В, Е и С, а также магний, фосфор, фолиевую кислоту и множество других веществ, которые нужны для формирования эритроцитов — клеток крови.

Эти фрукты легко усваиваются организмом и положительно влияют на работу пищеварительной системы. Не менее полезен для здоровья мед, имбирь и куркума, поэтому в сочетании эти продукты являются настоящей витаминной бомбой. Для того чтобы приготовить напиток, необходимо взять один банан, полстакана ванильного йогурта, половину чайной ложки меда и тертого имбиря, а также шепотку куркумы. Полученную смесь нужно сбить блендером до однородной массы.

«Курсор» писал ранее, что группа исследователей из Британии и Америки в ходе исследования выяснила, употребление какого напитка повышает мозговую активность. Оказалось, что речь идет о какао.