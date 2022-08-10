Турецкие медики объяснили, почему нельзя пить горячий чай

Медики рассказали о негативных последствиях употребления горячего чая для организма человека. Свои выводы они сделали в результате наблюдений за 500 тысячами добровольцами.

В ходе исследования ученые выяснили, что постоянное употребление обжигающе горячего чая, температура которого больше 65 градусов, увеличивает риск появления рака пищевода.

Об этом пишет podrobnosti.

Гастроэнтеролог Ведат Герал отметил, что рак пищевода является шестой причиной смерти в мире.

По его словам, этот серьезный недуг имеет генетическую основу, однако также есть и триггерные факторы.

Были проведены исследования, в ходе которых приняли участие граждане из Турции, Китая, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Выяснилось, что люди в данных странах чаще подвержены онкологическому заболеванию из-за привычки пить горячий напиток, сообщил медик.

Риск возникновения онкологии повышается при наличии вредных привычек, отметил специалист. Он рекомендует не употреблять чай, если его температура настолько высокая, что стакан не получается взять в руку. Необходимо подождать несколько минут, пока напиток остынет.

Кроме того, специалисты советует пить не больше 3-4 чашек напитка в день.

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