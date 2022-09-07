Медики назвали необычный способ укрепить иммунную систему: нужно всего 10 минут в день

Дневники ведут не только тревожные подростки, но и очень успешные люди, заявили ученые.

Ученые советуют людям всех возрастов вести дневник. По их словам, это очень положительно сказывается на здоровье.

Об этом пишет cluber.

Эксперты утверждают, что ведение дневника поможет вам не только справиться со стрессом на работе, но и отследить определенные паттерны, прояснить мысли, помочь в обучении, найти решение проблем и повысить творческий потенциал. А не так давно исследователи обнаружили еще одну причину, по которой ведение дневника пойдет на пользу, и которая особенно актуальна в эпоху Covid-19.

Ведение дневника позитивно сказывается на вашем физическом здоровье, уверяют они. Об этом удивительном преимуществе ведения дневника стало известно из статьи Киры Ньюман для Greater Good Science Center Калифорнийского университета в Беркли. В этой статье рассказывается не только о многих преимуществах ведения дневника, особенно в трудные времена, но и также о современных исследованиях, которые показывают, что ведение дневника может также повлиять на вашу иммунную систему и настроение.

В одном исследовании, которое приводит в пример Ньюман, ученые разделили добровольцев на две группы. Участники первой группы записывали все, что происходило с ними в течение дня. Участникам второй группы было дано задание написать о своих жизненных трудностях и травмах. Затем всем участникам исследования сделали прививку от гепатита и потом еще две ревакцинации.

Согласно анализу крови, у группы, которая писала о своих переживаниях, уровень антител был выше непосредственно перед последней ревакцинацией, а также двумя месяцами позже. Потому ученый сделала вывод, что ведение дневника может значительно помочь людям с ослабленным иммунитетом, а также при использовании вакцин, которые не стимулируют иммунную систему. Секрет такого явления прост — дневник снижает уровень стресса, который существенно ослабляет иммунитет.

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