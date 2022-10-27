Медики назвали опасные повседневные привычки, которые могут разрушить здоровье

Новые исследования показывают, что существуют повседневные привычки, которые не менее опасны, чем, например, курение или алкоголь.

Эксперты рассказали о 6 опасных привычках и о том, как уменьшить их негативное влияние на наше здоровье.

Об этом сообщает health info.

Есть много мяса и сыра. Чрезмерное употребление животного белка людьми в возрасте до 65 лет повышает риск развития рака в 4 раза, диабета — в 5 раз, а также увеличивает общую смертность. Постарайтесь заменять животные белки растительными, например включите в рацион зеленые овощи или орехи, бобовые и фасоль.

Недостаток сна приводит к нарушению обмена веществ и увеличению уровня гормона кортизола, что чревато повышенным артериальным давлением и развитием инсульта. Потому избавляйтесь как можно скорее от привычки поздно ложиться. Помните: 6–8 часов ночного сна уменьшит риск преждевременного старения и ранней смерти на 12 %.

Часто посещать солярий. Любовь к искусственному загару приводит к развитию рака кожи. За год только в США было зафиксировано более 400 тыс. случаев меланомы.

Вести сидячий образ жизни. Недостаточная физическая активность приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, значительному увеличению риска развития рака молочной железы или толстой кишки. Умеренная активность, например спокойная ходьба 30 минут в день, снижает риск преждевременной смерти.

Готовить еду на подсолнечном масле. Нагрев подсолнечного масла приводит к выбросу высоких концентраций химических веществ, в первую очередь альдегидов, которые вызывают рак, болезни сердца и деменцию. Замените подсолнечное масло на оливковое, кокосовое, масло авокадо, животный жир или сливочное масло.

Не проветривать помещение. Приготовление пищи на газу, использование освежителей воздуха, масляных обогревателей, дровяных печей приводят к тому, что в воздухе образуются вещества, которые вызывают воспаление дыхательных путей и увеличивают риск легочных инфекций. При пользовании газовой плитой обязательно включайте вытяжку, проводите ежедневное проветривание помещений.