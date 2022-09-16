Медики назвали пищу, из-за которой появляются камни в почках

Мочекаменная болезнь является довольно распространенным недугом. Чаще всего к его развитию приводит неправильное питание.

Какая еда и напитки становятся причиной появления камней в почках? Медики составили список продуктов, с которыми стоит быть осторожнее.

Кофеин

Кофе — не единственный напиток, содержащий большое количество кофеина. Это вещество присутствует в чае и сладких газированных напитках. Кофеин может вредить почкам, провоцируя накопление кальция в моче. В итоге, в этом органе начинают появляться кальцинаты, которые со временем превращаются в камни. Медики призывают не злоупотреблять напитками с кофеином.

Соль

Этот продукт является одним из главных виновников формирования камней в почках. Соль приводит к тому, что в организме человека задерживается лишняя жидкость. Появляется риск развития мочекаменной болезни в будущем. Чтобы защитить свое здоровье от болезней, лучше свести к минимуму потребление соли. При этом нельзя забывать, что важно следить не только за использованием соли в чистом виде при приготовлении пищи, но и отслеживать потребление продуктов со скрытым ее содержанием. К ним относятся разнообразные соусы, полуфабрикаты, консервы, сыр.

Искусственные подсластители

Сладкая газировка, магазинные соки и десерты, как правило, содержат большое количество сахара. Злоупотребление подобной пищей и напитками вредит организму, в том числе повышает риск появления мочекаменной болезни.

Красное мясо

В пище животного происхождения содержится мочевая кислота и пурины, которые могут спровоцировать проблемы с почками. Потому эксперты советуют есть красное мясо не больше двух раз в неделю. Схожий эффект на организм имеют бобовые и консервированная рыба.

Продукты, содержащие оксалаты

Оксалаты присутствуют в какао, петрушке, шпинате, щавеле, арахисе и сельдерее. Если человек употребляет подобные продукты слишком часто, соль может задерживаться в организме, а значит, в почках и мочевом пузыре могут формироваться камни.

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