Медики назвали постоянную усталость признаком опасного заболевания

Ученые в ходе исследования выяснили, что постоянная усталость может указывать на развитие серьезного заболевания, поэтому нужно прислушиваться к своему организму.

Постоянная усталость, вялость и слабость должны стать «тревожным» звоночком, потому что могут указывать на развитие серьезного заболевания.

Об этом сообщает The National Center for Biotechnology.

Ученые настоятельно рекомендуют следить за уровнем глюкозы в своей крови, особенно людям постарше. Контроль этого показателя поможет избежать серьезных осложнений, в частности развития сахарному диабету, который осложняет жизнь. В течение длительного времени можно даже не подозревать о заболевании, живя с повышенным уровнем глюкозы в крови. Но без должного лечения это приводит к развитию осложнений диабета.

Ученые из независимого института качества и эффективности в здравоохранении провели исследование, в ходе которого выяснили, что одним из симптомов повышенного уровня глюкозы в крови является апатия. Она проявляется в тяжелом состоянии вялости, слабости, безразличия, отсутствии сил и мотивации.

Апатия может способствовать тому, что у людей развивается психическое расстройство, кстати, депрессия среди больных диабетом встречается в 24-26% случаев, и это сочетание ухудшает жизненный прогноз. Кроме этого, эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие признаки: тошноту, головокружение, частые позывы в туалет, сильную жажду, внезапную потерю веса.

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