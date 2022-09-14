Медики назвали признаки поражения печени, которые нельзя игнорировать

Последствия поражения печени могут быть очень опасными, даже смертельными. Потому эксперты советуют не игнорировать тревожные сигналы и регулярно проходить обследование у специалиста.

Медики настаивают на том, что нельзя игнорировать ряд симптомов, которые хоть и мало заметны, но являются признаками серьезных нарушений в работе организма.

Об этом пишет grodno24.

Появление налета на языке. На ранних стадиях гепатита на передней части языка может появиться желтоватый налет. Если патология, возникающая в органах пищеварительной системы, в том числе и в печени, выражена тяжело, налет плотный, желто-зеленого цвета.

Тошнота. На этом фоне дополнительным признаком поражения печени может быть изменение аппетита: может появиться отвращение к некоторым продуктам. Возможны эпизоды рвоты, иногда с желчью.

Очень бледный стул. Потеря характерного цвета стула – еще один симптом, игнорировать который опасно. Это может свидетельствовать не только о поражении печени, но и о неблагоприятных процессах в поджелудочной железе и желчевыводящих путях. Также такое изменение может быть вызвано приемом лекарственных препаратов, большим количеством жирной пищи в рационе.

Кровотечение.Поражение печени может быть хроническим – например, гепатит развивается в течение длительного периода времени без явных признаков. Длительно протекающая патология влияет на свертываемость крови, при этом могут возникать всевозможные кровотечения: из носа, десен, в виде обильных менструаций и др.

Цвет кожи, слизистых оболочек. Кожа становится желтоватой. Гепатит, цирроз печени могут проявляться таким признаком.

Горький привкус во рту. Горечь во рту, провоцируемая проникновением желчи из желудка в пищевод, «декларируется» при различных заболеваниях печени, в том числе при циррозе, раке.

Однако горечь во рту, а также пожелтение кожи могут быть вызваны не только поражением печени. Причинами таких изменений также являются лекарства, стрессы, заболевания других органов (например, желудочно-кишечного тракта), рассказали специалисты

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