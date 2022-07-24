Назван напиток, который снижает давление

08:02, Сегодня
Полезные советы, Здоровье и медицина
апельсиновый сок фото
Фото: pixabay.com

Семейный врач Татьяна Захарова заявляет, что апельсиновый сок благодаря содержанию гесперидина, может эффективно снижать кровяное давление.

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, может увеличить риск возникновения опасных для жизни чрезвычайных ситуаций, таких как инфаркты и инсульты. Хотя это тихое состояние может иметь пугающие последствия, ваша диета может контролировать его уровень. Более того, один напиток может снизить уровень всего за несколько недель.

«Лучший способ снизить кровяное давление — регулярные физические упражнения и снижение веса, но многие диеты могут помочь», — объясняет семейный врач Татьяна Захарова. Одним из полезных продуктов, который был специально изучен для снижения веса, является апельсиновый сок, а именно флавоноид, содержащийся в апельсиновом соке, под названием гесперидин.

Апельсиновый сок также «особенно богат» калием. Этот минерал известен своим эффектом снижения кровяного давления. Употребление в пищу продуктов, богатых калием, помогает восстановить баланс этого минерала и натрия, а значит, способствует снижению гипертонии.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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