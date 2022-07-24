Назван напиток, который снижает давление

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, может увеличить риск возникновения опасных для жизни чрезвычайных ситуаций, таких как инфаркты и инсульты. Хотя это тихое состояние может иметь пугающие последствия, ваша диета может контролировать его уровень. Более того, один напиток может снизить уровень всего за несколько недель.

«Лучший способ снизить кровяное давление — регулярные физические упражнения и снижение веса, но многие диеты могут помочь», — объясняет семейный врач Татьяна Захарова. Одним из полезных продуктов, который был специально изучен для снижения веса, является апельсиновый сок, а именно флавоноид, содержащийся в апельсиновом соке, под названием гесперидин.

Апельсиновый сок также «особенно богат» калием. Этот минерал известен своим эффектом снижения кровяного давления. Употребление в пищу продуктов, богатых калием, помогает восстановить баланс этого минерала и натрия, а значит, способствует снижению гипертонии.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.

Также сообщалось, что врачи развеяли миф о пользе витамина С во время простуды. Принято считать, что при простуде очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Якобы это позволит быстрее прийти в себя и избавиться от недуга.