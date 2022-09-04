Медики назвали диету, которая помогает снизить давление

Британские исследователи рассказали, что эта диета включает высокое потребление фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых, орехов и семян.

Людям, страдающим гипертонией, рекомендуют перейти на растительную диету, потому что она помогает нормализовать давление и укрепляет работу сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщает издание Eurekalert.

Британские ученые провели анализ предыдущих исследований из контролируемых клинических испытаний, чтобы сравнить семь растительных диет и определить, какое влияние они оказывают на кровяное давление людей. Результат показал, что самой эффективной в этом плане является диета на растительной основе, которая включает высокое потребление овощей, фруктов, цельнового зерна, бобовых, орехов и семян, ограничивая потребление большинства или всех продуктов животного происхождения.

Диета DASH снижала кровяное давление на 8,74 / 6,05 мм рт. ст. по сравнению с «обычной» диетой. Эксперты отметили, что такой тип питания способен сократить заболевания сердечно-сосудистой системы на 14%.

«Курсор» писал ранее, что точность измерения давления поможет не только вовремя выявить склонность пациентов к гипертонии, но и спасти жизни. Но как оказалось, большинство людей и даже врачей измеряет АД неправильно.

Еще мы писали, что семейный врач Татьяна Захарова заявляет, что апельсиновый сок благодаря содержанию гесперидина, может эффективно снижать кровяное давление.