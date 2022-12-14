Медики назвали продукты, которые могут спровоцировать бессонницу

Об этом сообщает MedicalXpress.
По словам специалистов, около 30% взрослого населения сталкиваются с бессонницей. Лечится длительной терапией или медикаментами. Но, по словам ученых, изменив привычки в еде, можно улучшить сон.
Исследователи собрали данные более чем 50 тысяч добровольцев, которые рассказывали о своем питании.
Оказалось, что риск появления бессонницы увеличивается у тех, кто употребляет продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов. К ним относятся сахар, белый хлеб, белый рис. Все они повышают уровень сахара в крови.
Когда уровень сахара в крови быстро растет, организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких, как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон.
Ранее медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.
Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.