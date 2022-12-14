Медики назвали продукты, которые могут спровоцировать бессонницу

Причиной бессонницы может быть неправильное питание, в частности, избыток сахара в рационе.

На качество сна может влиять рацион питания. К такому выводу пришли ученые из Колумбийского университета (США).

Об этом сообщает MedicalXpress.

По словам специалистов, около 30% взрослого населения сталкиваются с бессонницей. Лечится длительной терапией или медикаментами. Но, по словам ученых, изменив привычки в еде, можно улучшить сон.

Исследователи собрали данные более чем 50 тысяч добровольцев, которые рассказывали о своем питании.

Оказалось, что риск появления бессонницы увеличивается у тех, кто употребляет продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов. К ним относятся сахар, белый хлеб, белый рис. Все они повышают уровень сахара в крови.

Когда уровень сахара в крови быстро растет, организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких, как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон.

Благоприятно на сон влияет рацион с овощами, цельными фруктами и клетчаткой, подчеркнули ученые.