Медики назвали продукты, которые нельзя есть в сыром виде

Эксперты перечислили продукты, которые не стоит употреблять в сыром виде, потому что они могут содержать вредные для организма вещества.

Есть продукты, которые медики советуют употреблять в сыром виде, потому что во время термической обработки они теряют витамины и ценные вещества. Но бывает и наоборот. Эксперты назвали продукты, которые сырыми употреблять вредно.

Об этом сообщает издание Storinka.

В этом списке оказалась фасоль, потому что в сыром виде она содержит лектины — токсичные белки, стимулирующие в организме воспалительные процессы. Перед употреблением продукт нужно замочить в воде на несколько часов, а потом поварить не менее часа.

Также сырыми не рекомендуется есть сосиски и мясные субпродукты, потому что в их составе могут быть вредные бактерии, например, бычий цепень, который начнет развиваться внутри. А еще в сырых сосисках может быть кишечная палочка, поэтому лучше не рисковать.

Следующий продукт — баклажаны. В их кожице есть токсин соланин, который токсичен для человека и может вызвать расстройства пищеварения. Сырые баклажаны также у некоторых могут спровоцировать аллергическую реакцию.

«Курсор» писал ранее, что пользоваться микроволновкой просто и быстро, а при современном ритме жизни — это еще и очень удобно. Но есть продукты, которые не стоит разогревать, потому что при термической обработке они могут повлиять на работу организма.